В Беларуси сегодня стартует чемпионат мира по вертолетному спорту

Один из самых зрелищных турниров на Боровой соберет лучшие экипажи планеты. Около сорока команд из 8-ми стран практически всю неделю представят свое мастерство. Причем белорусские авиаторы - среди фаворитов. Сюжет - Вероники Бута.

Наша страна принимает чемпионат мира по вертолетному спорту. Для суверенной Беларуси - это первое планетарное первенство винтокрылых, но в далеком 78-м чемпиона мира определяли в Витебске. Нынешние баталия пройдут на Боровой, что станет ярким аккордом в завершении истории аэродрома. А официально состязания начнутся сегодня во второй половине дня в Липках. Ведь историю белорусского вертолетного спорта после чемпионата продолжат писать уже здесь.

Накануне все участники соревнований уже прибыли в Беларусь. Помимо обязательных инструктажей и оргвопросов, все экипажи не просто осмотрели соревновательную трассу, но и успели потренироваться в белорусском небе.

Белорусские авиаторы, а это семь экипажей, выступят в национальной форме, созданной специально к чемпионату мира. Наши спортсмены - среди фаворитов. Впервые на мировом первенстве выберут и победителей среди женских команд.

Чемпионат мира по вертолетному спорту проходит раз в три года. За право его проведения кроме нас боролись Чехия, Эквадор, США и Болгария. И все же, выбор международных экспертов остался за Беларусью. Их впечатлил тест-чемпионат, который прошел ровно год назад в Боровой. И то внимание, которое уделяется в стране развитию вертолетного движения.

Свой восторг и изумление в разговоре с журналистами накануне выразил и известный российский пилот и телеведущий Леонид Якубович. Он в числе почетных гостей планетарного первенства. И это не единственный сюрприз от организаторов спортивного праздника.

Преданный поклонник авиации, теорию телеведущий прекрасно совмещает с практикой. Поэтому в его исполнении зрители официальной части праздника сегодня увидят сразу несколько фигур высшего пилотажа.

Воздушные баталии будут проходить в течение всей недели. Продолжится авиапраздник фестивалем #ПроНебо - это крупнейший летний опен-эйр, где соревнования совмещены с семейным отдыхом на природе. В прошлом году праздник посетили более 30 тысяч человек. В этом году ждут не меньше.