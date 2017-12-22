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В Английской премьер-лиге сегодня играют "Арсенал" и "Ливерпуль"
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22 Декабря 2017 15:18

В Английской премьер-лиге сегодня играют "Арсенал" и "Ливерпуль"

Главный матч 19-го тура. В Английской премьер-лиге сегодня играют "Арсенал" и "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа на четвертом месте в таблице, лондонцы отстают на одно очко. Прямая трансляция со стадиона "Эмирайтс" в 22:35 на "Беларусь 5".

  

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