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В 3-м квалификационном раунде Кубка ЕГФ СКА встретится с "Логроньо"
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17 Октября 2017 15:09

В 3-м квалификационном раунде Кубка ЕГФ СКА встретится с "Логроньо"

В 3-м квалификационном раунде Кубка ЕГФ минский СКА встретится с испанским "Логроньо". Игры этой стадии пройдут 18-19, а также 25-26 ноября. Напомним, 3-й квалификационный раунд - последний барьер перед попаданием в групповой турнир.

  

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