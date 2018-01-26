Спорт
26 Января 2018 12:18
Уле-Эйнар Бьорндален станет частью сборной Беларуси на зимних Играх в Южной Корее
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален станет частью сборной Беларуси на зимних Играх в Южной Корее - об этом он заявил в интервью норвежскому изданию VG. Речь идет не об участии в соревнованиях, а о моральной поддержке.
Напомним, король биатлона из Норвегии не смог получить лицензию на Олимпиаду, зато в Пхенчхане выступит королева биатлона белоруска Дарья Домрачева. 44-летний атлет сильно расстроился из-за непопадания на свою седьмую Олимпиаду и даже отказался от чемпионата Европы. По его словам, семья как раз и помогла пережить разочарование.
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