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Уле-Эйнар Бьорндален станет частью сборной Беларуси на зимних Играх в Южной Корее
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26 Января 2018 12:18

Уле-Эйнар Бьорндален станет частью сборной Беларуси на зимних Играх в Южной Корее

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален станет частью сборной Беларуси на зимних Играх в Южной Корее - об этом он заявил в интервью норвежскому изданию VG. Речь идет не об участии в соревнованиях, а о моральной поддержке. 

Напомним, король биатлона из Норвегии не смог получить лицензию на Олимпиаду, зато в Пхенчхане выступит королева биатлона белоруска Дарья Домрачева. 44-летний атлет сильно расстроился из-за непопадания на свою седьмую Олимпиаду и даже отказался от чемпионата Европы. По его словам, семья как раз и помогла пережить разочарование.

  

Теги: Олимпиада 2018

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