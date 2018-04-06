ЦСКА сыграет против "Арсенала"

5 Апреля 2018 19:24

Лондонский "Арсенал" или ЦСКА Виктора Гончаренко выйдет в полуфинал Лиги Европы. Первый шаг в этой битве будет сделан уже сегодня в 22:05. “Армейцы” на выезде начнут бой против "канониров". Прямая трансляция встречи на "Беларусь 5".