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ЦСКА сыграет против "Арсенала"
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5 Апреля 2018 19:24

ЦСКА сыграет против "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" или ЦСКА Виктора Гончаренко выйдет в полуфинал Лиги Европы. Первый шаг в этой битве будет сделан уже сегодня в 22:05. “Армейцы” на выезде начнут бой против "канониров". Прямая трансляция встречи на "Беларусь 5".

  

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