Цель минского "Динамо" на сезон - выйти в плей-офф Кубка Гагарина

Цель на сезон - выйти в плей-офф Кубка Гагарина. С такими мыслями вышли хоккеисты минского "Динамо" на лед в спорткомплексе "Раубичи". Сегодня стартовал предсезонный сбор. Сейчас тренируются 20 игроков. Отметим, много в составе молодых белорусских хоккеистов. К команде вскоре присоединятся иностранцы: голкипер Юнас Энрот, форвард Бо Беннет и защитник Патрик Уиркош. Трансферная кампания клуба еще не завершена. Остается одна вакантная легионерская квота.

2 августа на "Минск-Арене" "Динамо" примет "Сибирь". На единственный домашний спарринг вход бесплатный. В рамках предсезонки "зубры" сыграют на двух турнирах: Кубке губернатора Нижегородской области и Кубке ЛЖД в Риге. В 11-м сезоне КХЛ бело-синие стартуют 3 сентября на выезде против действующего обладателя Кубка Гагарина "Ак Барса". Домашняя серия начнется 10 сентября поединком против финского "Йокерита".