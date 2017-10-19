18 Октября 2017 21:12

Мы продолжаем рассказывать, как страна готовится к масштабным спортивным стартам. Так, главная площадка II Европейских игр - столичный стадион "Динамо" - все ближе к своему финальному облику. Работы здесь не прекращаются: Северная, Восточная и Южная трибуны уже готовы на 90 %, монтаж металлоконструкций навеса завершится к концу октября. А вот каким будет следующий этап работы, как выглядит разминочный стадион - подробности у Станислава Липского.

Исторический факт. В конце 50-х прошлого века часть футбольного газона стадиона "Динамо" просела из-за не самого удачного расположения арены - близость реки Свислочь сказалась.

Тогда же дислокация спорткомплекса была немного изменена, а грунт был укреплен. Поэтому такой проблемы больше в принципе быть не может, рассказывает руководитель строительства Александр Лащ. Его трудовой стаж в профессии - более 15 лет, он работал при возведении "Минск-Арены", сегодня знает обо всех деталях обновленного стадиона "Динамо".

На объекте практически завершен монтаж навеса стадиона.

Денис Повод, замначальника по производству СУ-94 ОАО "Стройтрест № 1": "Работы будут завершены в конце октября. На устройство кровли использовалось более 3 тысяч тонн металла. Мы уже на сегодняшний день приступили к покрытию навеса с помощью фальцевой кровли, т.е. с помощью профилированного алюминиевого листа".

Так как обновленный стадион "Динамо" будет соответствовать первой категории Международной федерации легкой атлетики, он должен иметь разминочное поле. Как видите, оно находится по левое плечо от меня, четыре беговые дорожки уже практически уложены, будет здесь и футбольное поле с натуральным газоном.

Сдачу главной арены II Европейских игр планируют в следующем году, вместимость трибун составит чуть более 20 тысяч.

Дмитрий Сай, начальник СУ-94 ОАО "Стройтрест № 1": "Мы работы планируем завершить в июне 2018 года. Это связано с сезонностью работ, работы, выполняемой по полю, по газону. Сейчас в основном ведутся отделочные работы по всем трибунам. Три трибуны мы закончили - там готовность 90 %, основные работы происходят на Западной трибуне. По наружным делам мы приступили к благоустройству".

Вместо 9 башенных кранов на старте реконструкции в 2015 сегодня работают 7, в ближайшие два месяца будут демонтированы еще 3. Спорткомплекс все ближе к своему окончательному внешнему виду. Первые тестовые соревнования пройдут уже летом - стадион ждет чемпионат Беларуси по легкой атлетике.