Сергей Долидович о спортивных целях

14 Января 2018 21:47

До старта Олимпийских игр менее месяца, а одна медаль у нас уже есть. Сергей Долидович, ставший в Сочи 5-ым в марафоне, получит бронзовую награду после дисквалификации двух российских лыжников. Ожидается, в Пхенчхане, в столице ближайшей зимней Олимпиады, состоится церемония, на которой будут вручены медали предыдущих Игр.

У сборной Беларуси на сегодня 24 лицензии, количество, вероятно, увеличится. А точную цифру мы узнаем в конце января - сообщили в Национальном олимпийском комитете. Близок к получению лицензии и 44-летний Сергей Долидович, для которого главные Игры четырехлетия могут стать седьмыми в карьере, то есть с 1994 года он не пропустит ни одной Олимпиады.

О спортивных целях, о чувствах, когда получит такую важную награду, и об увлечении социальными сетями на пятом десятке лет - Сергей Долидович обо всем этом рассказал Андрею Козлову.

Сочинская Олимпиада в яркой карьере Сергея Долидовича должна была стать последней. Еще накануне наш знаменитый лыжник объявил о таком решении. Оговоримся, на тот момент Долидович уже не впервые пытался расстаться с профессиональным спортом, но тот его не отпускал.

На пьедестале сочинского марафона трио россиян: Легков, Вылегжанин и Черноусов. Безусловный триумф лыжных гонок России. Ведь марафон здесь самая непредсказуемая и изнуряющая дистанция. Оттого пятое место Долидовича, которому на тот момент было 40 лет, виделось также победой.

Январь 2018 года. Минск. Спустя четыре года после предыдущих Зимних игр Долидович по-прежнему не только в строю, но и показывает самые высокие результаты в национальной команде. И тренируется без перерыва - этим кадрам буквально несколько дней. Не мешает даже отсутствие снега. Но вернемся несколько назад.

Раубичи - лето прошлого года. Маховик дисквалификаций Международного олимпийского комитета за допинговые нарушения российских спортсменов раскрутился только к концу 2017 года, но уже тогда слухи о том, что пострадают и российские лыжники, уже не считались даже слухами.

Тем не менее у Долидовича другие вопросы: в национальной команде тренерский штаб его уже не видел. Через краудфандинговую платформу он объявляет сбор средств для подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане, собирает необходимую сумму, однако к тому моменту он уже снова в сборной - результаты говорили сами за себя. Но те события подтолкнули Сергея к активному пользованию соцсетями. Подход здесь, согласитесь, творческий.

В свои 44 он с удовольствием пользуется "Инстаграмом", где его подписчики, количество которых растет с каждым днем, узнают о тонкостях вида спорта.

Такие кадры показывают белорусские лыжные гонки совершенно с другой стороны. Ведь даже сделать селфи для Долидовича уже не проблема. Мастер-класс вашему вниманию.

Вернемся в день сегодняшний. Между стартами, ведь нашу страну снег в этом сезоне не баловал, Сергей возвращается на день-два домой, чтобы увидеть семью. Долидович успешен не только в спорте - он также отец трех замечательных дочек - это самая младшая.

Международный олимпийский комитет в итоге дисквалифицирует двух россиян - Легкова и Вылегжанина - и забирает у тех медали Игр - бронза на сегодня у Долидовича.

Менее чем через месяц - вновь большой спортивный пик. Если все сложится хорошо, то для Долидовича Олимпийские игры станут уже 7-ми в карьере - это сверхдостижение. А для белорусского спорта оно и вовсе уникально: Сергей пока не пропустил ни одну Олимпиаду в суверенной истории Беларуси. Каждый выход на старт в таком случае будет победой.