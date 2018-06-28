Семен Шапиро принял решение уйти с поста председателя ассоциации "Федерация хоккея Беларуси"

И как только что стало известно, Семен Шапиро принял решение подать в отставку и уйти с поста председателя ассоциации "Федерация хоккея Беларуси". Об этом он заявил во время отчетной конференции.

Геннадий Савилов избран новым главой Белорусской федерации хоккея. Такое решение принято на сегодняшней отчетной конференции. Савилову 42 года, ранее он выступал за сборную Беларуси. Прежний руководитель Семен Шапиро подал в отставку из-за плохих результатов команды в прошлом сезоне. Он занимал пост главы федерации чуть более года. Напомним, в мае национальная сборная Беларуси впервые за 15 лет утратила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира.