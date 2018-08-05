Сегодня состоится заключительный тур четвертого этапа Евролиги по пляжному футболу

Добиться третьей победы - задача сборной Беларуси по пляжному футболу. Сегодня состоится заключительный тур четвертого этапа Евролиги, который впервые принимает Беларусь. Ранее наша команда была сильнее спортсменов из Турции, а накануне в дополнительное время обыграла Польшу. Таким образом сейчас белорусы занимают вторую строчку в таблице с 5 баллами. Лидируют итальянцы - у них 6 очков. Именно очный поединок сборных Беларуси и Италии выявит победителя минского этапа Евролиги. Игра начнется в 18:30. А в 17:15 на песок стадиона для пляжного футбола СОК "Олимпийский" выйдут игроки Турции и Польши. Прямые трансляции на "Беларусь 5". Вход на матчи свободный.