Сегодня продолжится борьба за Кубок Белорусской федерации биатлона

29 Декабря 2017 07:09

Сильнейшие юные белорусские биатлонисты сегодня продолжат борьбу за Кубок Белорусской федерации биатлона. Это абсолютно новые для нашей страны соревнования, схожие с этапами Кубка мира. Вчера стали известны лучшие в 8 гонках с массовым стартом в 4 возрастных категориях. Сегодня пройдут эстафетные гонки. Вечером первый этап Кубка федерации завершится торжественной церемонией награждения всех победителей.

Отметим, всего запланировано 4 этапа. Заключительный пройдет в Раубичах в феврале.