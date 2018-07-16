Главная футбольная интрига четырехлетия разрешилась! Сборная Франции стала победителем чемпионата мира по футболу в России! Накануне на московском стадионе "Лужники" трехцветные встречались с Хорватией. Матч получился достойным финала. 80 тысяч на трибунах, сотни миллионов у экранов телевизоров. Все Игры мундиаля в прямом эфире показывали и каналы Белтелерадиокомпании. За 64-й встречей чемпионата мира в Москве следит и Павел Капуцкий.

Путь к заветному Кубку Франция начинает с квалификации, на старте которой в Борисове не может обыграть Беларусь, 0:0. Позже разгоняется и оставляет без топ-турнира Нидерланды. Потом не самая сложная группа в финальной стадии, но невероятно сильные соперники по плей-офф. Аргентина, Уругвай, Бельгия. И, наконец, финал с сенсационной Хорватией!

После автогола Марио Манджукича хорваты отыгрываются ударом Ивана Перешича, 1:1. Такие пенальти в финале ставить нельзя, скажет после матча главный тренер "шашечных" Златко Далич. Антуан Гризманн забивает первый 11-метровый в финалах чемпионатов мира, назначенный после видеоповтора, 2:1.

Во втором тайме Поль Погба и Килиан Мбаппе добивают храбрых хорватов. 4:2. Во время награждения небеса словно плачут по балканцам. Парни были великолепны. Обыграть молодую и талантливую, но при этом прагматичную и зрелую французскую команду в России так никто и не смог.

Сильный дождь не испортил праздник даже хорватам, но Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Поль Погба теперь чемпионы мира. Для Франции это второй трофей. Первый был в 1998 году и тогда за команду выступал нынешний главный тренер Дидье Дешам.

Французские футболисты прерывают пресс-конференцию главного тренера. Разливают шампанское и скандируют, "Дидье Дешам, Дидье Дешам".

Болельщики, решившие не смотреть награждение до конца, мокнут. Финальный салют завершает чемпионат мира.

В Париже в это время все только начиналось. Десятки тысяч людей не пожелали быть дома в вечер, когда их команда стала лучшей в мире. В субботу французы отмечали День взятия Бастилии, но футбольный праздник сейчас значимее.