Сборная Беларуси (U-17) сегодня сразится с баскетболистками из Франции

24 Июля 2018

Заключительный матч группового этапа проведет сегодня сборная Беларуси по баскетболу на чемпионате мира для игроков до 17-ти лет. Наши юниорки сражаются на площадке столичного Дворца спорта. На этот раз в соперницах - баскетболистки из Франции. Телеканал "Беларусь 5" покажет встречу в прямом эфире, начало в 20:25. Отметим, в плей-офф выйдут все четыре команды, но от итогового места будет зависеть уровень соперника.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =