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Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира
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23 Апреля 2018 15:13

Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира

Расположение команды покинули защитник Роман Граборенко и форвард Вячеслав Андрющенко. На их места приглашены братья Сушко. 19-летний нападающий Максим и 20-летний защитник Илья, выступающие за океаном.

  

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