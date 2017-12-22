Сборная Беларуси по футболу в итоговом рейтинге ФИФА на 92-ом месте

21 Декабря 2017 19:10

Минус 18 позиций за год. И это второй худший результат за последние 17 лет. Сборная Беларуси по футболу в итоговом рейтинге ФИФА завершает год на 92-ом месте. За 2017-ый команда Игоря Криушенко провела 11 матчей, в которых дважды выиграла у команды Болгарии в квалификации чемпионата мира и в товарищеской встрече с Новой Зеландией. Один раз белорусы сыграли вничью и потерпели 8 поражений.