С понедельника Агентство теленовостей запускает новый проект "Олимпийская виза"

9 Января 2018 21:10

До старта зимних Олимпийских игр в Южной Корее остался ровно месяц. У сборной Беларуси на сегодня 24 лицензии. Причем, их количество, как ожидается, вырастет. Как сообщил Агентству теленовостей шеф миссии на Играх Александр Барауля, точная цифра будет известна в конце января.

Тем временем олимпийские объекты в Пхенчхане уже ждут спортсменов. Еще за 100 дней до старта Зимних игр оргкомитет заявил о фактически полной готовности к соревнованиям. Белорусские болельщики вправе ждать высокого результат от биатлона и фристайла. Именно эти виды спорта в Сочи в 2014 году принесли в нашу копилку золотые медали.

Также по решению Международного олимпийского комитета после дисквалификации российских лыжников бронзовую медаль в лыжных гонках на Олимпиаде в Сочи получит наш Сергей Долидович.

Итак, Олимпиада в Южной Корее стартует 9 февраля. В преддверии Главных игр четырехлетия Агентство теленовостей запускает новый проект "Олимпийская виза".

Со следующего понедельника в эфир "Беларусь 1" выйдут эксклюзивные интервью с будущими участниками Олимпиады. А также особенности, история видов спорта и все про Олимпиаду-2018.