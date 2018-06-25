Рубрика "Матчбол"

Главная спортивная новость дня, да и вообще июня: четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева завершила свою спортивную карьеру. Сегодня на официальной пресс-конференции в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Дарья выразила свое решение. Мы вместе со всеми любителями биатлона благодарны ей за такую яркую спортивную карьеру. О других значительных спортивных событиях - в рубрике "Матчбол".

Борисовский БАТЭ в центральном поединке тринадцатого тура чемпионата страны в Высшей лиге дома играет вничью с солигорским "Шахтером" 0:0, потерей очков лидера первенства пользуется столичное "Динамо" - минчане побеждают "Слуцк" в гостях 1:0.

В турнирной таблице команда Сергея Гуренко отстает от БАТЭ всего на 4 балла. Кстати, накануне именно в поединке желто-синих с "горняками" был установлен рекорд посещения "Борисов-Арены" - семь тысяч пятьсот восемьдесят один зритель присутствовал на трибунах стадиона. Такой интерес логичен: после смены на должности главного тренера и "Шахтера", и БАТЭ ни одна из команд еще не проиграла в чемпионате.

Сейчас в активе "Шахтера" 25 баллов, у "Динамо" - 28, у лидера БАТЭ - 32. Еще одна команда из центрального региона "Ислочь" сегодня сыграет против "Витебска" на выезде.

А в прошедший четверг произошло торжественное открытие легендарного стадиона "Динамо".

4 уникальные осветительные мачты, 780 прожекторов, 141 комментаторская кабина, 42 вип-ложи, 22 246 мест на трибунах, поле для разминки, парковка и площадь объекта 12 гектаров - все это позволило обновленной арене получить 4 звезды от УЕФА и первую (высшую) категорию согласно требованиям Международной федерации легкой атлетики. Стадион "Динамо" открыл свою новейшую историю: уже в следующем году здесь пройдут основные события ІІ Европейских игр. Спорткомплекс после реконструкции лично приехал открывать Александр Лукашенко. Президент, кроме восхищения ареной, высказал надежду на новую победную эпоху динамовцев. И в первой игре на арене, в товарищеском матче именно объединенная команда брестского и минского "Динамо" победила сборную, составленную из игроков Высшей лиги, 4:3.

А в пятницу на обновленном стадионе прошли международные соревнования по легкой атлетике: в борьбе между сборными Украины, стран Балтии, государств Балканского полуострова и Беларуси победили именно наши атлеты. С чем мы их и поздравляем.

На этой неделе продолжаем наслаждаться чемпионатом мира по футболу, параллельно поддерживаем мужскую сборную Беларуси по баскетболу: в четверг она сыграет против Черногории, а в воскресенье встретится с испанцами. В пятницу же стартует очередной, 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. Все это, разумеется, вас ждет на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт, и мы обязательно еще увидимся.