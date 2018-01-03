Результаты первого игрового дня Рождественского турнира

5 Января 2018 07:02

Рождественский турнир уже в 14-тый раз собрал в Минске любителей хоккея с разных континентов. В этом году впервые бороться за кубок будут хоккеисты из Китая. Приехали в белорусскую столицу и прошлогодние бронзовые призеры - команда ОАЭ. Не только наблюдать за игрой будут и юные хоккеисты. В этом году впервые параллельно с рождественским стартом проходит и финал "Золотой шайбы". О результатах первого игрового дня Елена Горельчик.

Нынешний Рождественский турнир особенный. Параллельно тому, как опытные любители хоккея сражаются за свой кубок, на таких же ледовых площадках за золотую шайбу ведут борьбе те, кто помладше.

Ребята прошли отбор на уровне города, области, теперь вот республика. Говорят, сегодня у них двойной праздник.

На торжественной церемонии открытия Александр Лукашенко отметил большое значение Рождественского турнира для спортивной дипломатии.

В своем стартовом матче на Рождественском турнире команда Президента Беларуси переиграла прошлогодних бронзовых призеров - сборную Объединенных Арабских Эмиратов 12:7, Глава государства оформил в этом матче хет-трик.

В 12:30 начнется поединок между хоккеистами Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов. Накануне швейцарцы обыграли представителей Поднебесной со счетом 7:4. В группе В сборная Балкан попытается устоять в матче против чехов, которые в четверг разгромили шведов, теперь же "Тре Крунур" поджидают россияне.