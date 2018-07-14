Развязка мундиаля все ближе! Сегодня игра за бронзу

Уже завтра станет известен новый чемпион мира по футболу. Играют сборные Хорватии и Франции. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июля по приглашению Президента России Владимира Путина посетит Москву, где на стадионе "Лужники" будет присутствовать на церемонии закрытия и финальном матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила пресс-секретарь Главы белорусского государства. Как рассказала Наталья Эйсмонт, Александр Лукашенко, как и многие другие болельщики, внимательно следил за событиями на мундиале.

Президент, в том числе, высоко оценил результаты игры хозяев турнира - российской сборной, которая очень хорошо показала себя. Этот мундиаль поистине стал открытием новых звездных команд, - отметила пресс-секретарь. Отвечая на вопрос о том, за команду какой страны Александр Лукашенко будет болеть во время финального матча, Наталья Эйсмонт подчеркнула, что Президент прежде всего будет болеть за красивый и результативный футбол.

Итак, прямая трансляция противостояния начнется завтра в 17:45 на "Беларусь 5". А сегодня бронзу оспорят Бельгия и Англия. Включайте спортивный канал за 15 минут до стартового свистка. Кстати, фаворитами букмекеры считают бельгийцев.