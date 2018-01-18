Прямую трансляцию гонки из итальянского Антхольца смотрите сейчас на "Беларусь 5"

18 Января 2018 17:05

Эти кадры мы получаем из итальянского Антхольца, где проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. Он заключительный перед Олимпиадой в Пхенчхане. В женском спринте на 7 с половиной километров участвуют наши девушки. Сейчас на дистанции находятся лидер Надежда Скардино, а также Ирина Кривко и Надежда Писарева, Динара Алимбекова, которая отстрелялась без промахов. Прямую трансляцию гонки в эти минуты ведет телеканал "Беларусь 5".