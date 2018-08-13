Престижный теннисный турнир категории "Премьер" в Цинциннати. Матчи в прямом эфире "Беларусь 5"

Сегодня же переключаем свое внимание на престижный теннисный турнир категории "Премьер" в Цинциннати, призовой фонд которого почти три миллиона долларов. В основной сетке соревнований выступят сразу три белоруски: Виктория Азаренко, Арина Соболенко и Александра Саснович. Александра при этом накануне вечером в квалификации 7:6, 6:2 победила свою подругу по сборной Веру Лапко. Сегодня первой из белорусов на корт выйдет Виктория Азаренко - ее соперницей будет испанка Карла Суарес Наварро. Ориентировочное время начала матча в 17:00. Чуть позже - примерно в 22:30 - Арина Соболенко сыграет с Йоханной Контой. Телеканал "Беларусь 5" планирует показать матчи в прямом эфире.