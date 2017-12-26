Поединок Беларусь - Швеция сегодня на телеканале "Беларусь 5" в 22:00

26 Декабря 2017 07:09

Молодежная сборная Беларуси по хоккею стартует на чемпионате мира в американском Баффало против Швеции. Команда выступит в квинтете В. В соперниках также Швейцария, Россия и Чехия. После группового этапа первые четыре сборные выйдут в плей-офф.

Дружины на пятых позициях в своих группах сразятся за выживание в элите.

Расписание трансляций матчей с участием наших молодых хоккеистов сейчас на вашем экране. А поединок Беларусь - Швеция в прямом эфире смотрите сегодня на телеканале "Беларусь 5". Начало в 22:00.