Под Минском пройдут самые масштабные в истории Беларуси соревнования по вертолетному спорту

Уже завтра под Минском пройдет открытие самых масштабных в истории Беларуси соревнований по вертолетному спорту. 16-й чемпионат мира собрал 36 экипажей - а это 72 пилота из семи стран. Участники будут соревноваться в выполнении четырех упражнений: по навигации, параллельному полету на точность, развозке грузов и слалому. Беларусь в числе явных фаворитов чемпионата. В прошлом году на чемпионате мира в Польше мы взяли серебро. На домашний чемпионат спортивные амбиции еще более серьезные. Наша страна получила право на проведение мирового первенства благодаря высоким достижениям в развитии авиационных видов спорта. Это подчеркнул президент международной вертолетной комиссии Жак Берло в ходе тестового чемпионата мира в 2017 году на Боровой.

Основные соревнования пройдут здесь - на аэродроме Боровая. За моей спиной вы уже можете увидеть вертолеты, которые будут принимать участие в соревнованиях. Их главная особенность - они спортивные, легковесные, легко маневрируют в воздухе. В этом году в составе нашей белорусской сборной 7 экипажей. И все говорят, что в этом году мы фавориты. Наши главные конкуренты - это сборная России.

Также в этом году в составе национальной сборной Беларуси два женских экипажа. Впрочем, девушки ни в чем не уступают в мастерстве мужчинам-пилотам.

Всего в ЧМ по вертолетному спорту в этом году принимает участие 7 сборных команд. Беларусь, Россия, Украина, Польша, Австрия, Германия и Китай. У менеджера сборной из Поднебесной мы поинтересовались, кого они считают своими главными конкурентами.

Хан Джаофан, менеджер китайской сборной по вертолетному спорту: "На самом деле, мы здесь не для того, чтобы завоевать золотую медаль. На чемпионатах мы приобретаем бесценный опыт. В Китае очень хорошо развита коммерческая гражданская авиация, но спортивная пока еще только начинает приобретать популярность среди пилотов. Безусловно, лидеры в этом направлении - европейцы. И в первую очередь, россияне и белорусы".

Организаторы рассказали, что самыми зрелищными будут суббота и воскресенье. Вертолетные гонки, дрон-рейсинг, активации - все это на фестивале ПРОНЕБО 2018. Здесь, на Боровой, вход свободный, остается только надеяться на хорошую погоду.