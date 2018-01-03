Первые дни нового года по традиции ознаменованы праздником большого хоккея

3 Января 2018 21:01

Белорусская столица приветствует участников Рождественского турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси. До старта спортивного форума - менее суток. Соревнования примет "Чижовка-Арена". Команды прибыли в Беларусь, многие уже успели опробовать и лед наших арен. За многолетнюю историю, а нынешний уже 14-ый по счету, турнир получил статус неофициального чемпионата. И это неудивительно. К нам едут со всего мира. А среди участников и настоящие звезды мирового уровня. Например, в составе наших восточных соседей - обладатель Кубка Стэнли. Завтра турнир откроется матчем Швейцария - Китай, а вечером хозяева - команда Президента - сыграют с Объединенными Арабскими Эмиратами. Все подробности предстоящего спортивного события - у Павла Капуцкого.

Видеть хоккеистов азиатской внешности непривычно. Но из терминала аэропорта они выходят без всякого смущения, будто много раз были в Беларуси. Команда Китая впервые сыграет на Рождественском турнире. Хоккей в Поднебесной развивают, есть даже команда в КХЛ "Куньлунь".

Ван Шуа, игрок команды Китая по хоккею:

"Если брать взрослых игроков, то профессионалов не так много. Зато у нас много молодежи. Немало студентов, которые начали заниматься хоккеем с раннего возраста. Например, в Пекине, нашей столице, есть приблизительно 5 тысяч семей поддерживающих своих детей в стремлении заниматься хоккеем".

Через 20 минут после китайцев в Минске приземлилась команда Чехии. Здесь звездный состав. Олимпийский чемпион Ногано Давид Моравец и бронзовый медалист Альбервиля Радек Тоупал, например. Пятикратный чемпион мира Давид Выборны по семейным обстоятельствам от поездки в последний момент отказался.

Радек Тоупал, нападающий команды Чехии по хоккею:

"Для нас очень важен первый матч против Швеции. Если мы их побеждаем, у нас есть хорошие шансы на весь турнир. У нас в группе также Россия, которая сильна. Так что исход того матча нельзя предсказать. Надеемся, что сыграем в воскресенье. Не знаю, какой это будет поединок. За бронзу или за золотые медали".

Первой еще накануне в Минск прибыла команда из Объединенных Арабских Эмиратов. В прошлом году они, укрепленные белорусскими хоккеистами, выиграли бронзу. Сегодня арабская дружина провела тренировку на льду большой площадки "Чижовка-Арены". Ведь завтра им здесь играть с десятикратными чемпионами – командой Беларуси.

Параллельно на льду малой площадки "Чижовка-Арены" стартовал финальный этап детского турнира "Золотая шайба" в старшей возрастной группе. Это ребята 2003 и 2004 годов рождения. До конца недели они будут делить спорткомплекс с любителями. Здесь тоже восемь команд и финал на Рождество.

Так что хоккея на "Чижовка-Арене" будет много. Но главное событие - финал. Он пройдет в воскресенье в 18 часов. Год назад белорусы победили в главном поединке. Финны пострадали, 7:3. Кто сейчас доберется до битвы за первое место - предсказать трудно. У тех же россиян состав мощный.

Завтра на льду малой площадки "Чижовка-Арены" турнир откроет поединок Швейцария – Китай. В семь вечера в этой же группе А хозяева сразятся с ОАЭ. В квартете В сборная Балкан попробует обыграть трехкратных победителей Рождественского турнира – Россию. Звездные чехи проэкзаменуют шведов.