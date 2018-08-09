"Паспорт объекта. Фалкон Клаб Арена". Сегодня на "Беларусь 1"

Олимпийский вид спорта, которым в Беларуси профессионально занимаются 600 человек, а в составе национальной команды - всего четыре атлета. Это - бадминтон! Пока в нашей стране ни разу не проходили международные соревнования по этому виду спорта. А накануне ІІ Европейских игр тестовый турнир примет "Фалкон Клаб Арена". Один из самых молодых объектов континентального форума уже готов принимать звезд спорта. Проект Агентства теленовостей - "Паспорт объекта. Фалкон Клаб Арена". Смотрите сегодня на "Беларусь 1".