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Александра Саснович сыграет против Элины Свитолиной в финале турнира в Брисбене
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5 Января 2018 17:00

Александра Саснович сыграет против Элины Свитолиной в финале турнира в Брисбене

В полуфинале украинка переиграла 4-ю ракетку планеты Каролину Плишкову - 7:5, 7:5. Саснович ранее сенсационно одолела Анастасию Севастову - 7:6, 6:3. Первый в карьере Александры титульный поединок пройдет завтра. 

Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 12 часов.

  

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