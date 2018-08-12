Ольга Мазуренок продемонстрировала невероятную силу воли, и завоевала золото на чемпионате Европы по легкой атлетике

Начинаем нашу программу с фантастической победы на чемпионате Европы по легкой атлетике нашей марафонки Ольги Мазуренок. Белоруска продемонстрировала невероятную силу воли, завоевав золото в престижнейшей дисциплине, об этом чуть ниже, а пока - тот самый финиш!

С такой заметной победой в европейской легкой атлетике Ольгу Мазуренок поздравил Президент Беларуси и Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко. Также общими усилиями наши бегуньи завоевали командный кубок в марафонском беге. Глава государства поздравил белорусских девушек - Ольгу Мазуренок, Марину Доманцевич, Анастасию Иванову и Нину Савину - с завоеванием командного золота на чемпионате Европы.

Любой марафон, тем более женский, это всегда изнуряющая и сложная дистанция, особенно, если он проходит на пике лета. Еще в начале дистанции у белоруски пошла из носа кровь. И другая спортсменка, будь на ее месте, сошла бы с дистанции. Но Оля справилась с кровотечением и уверенно пробежала все 42 километра. На финише едва не случилось беда - Ольга едва не сбилась с курса, проиграла несколько секунд, позволила догнать себя француженке Клеменс, на финишном створе снова от нее убежала. Отметим, что Беларусь завоевала командный кубок в марафоне, поскольку еще две наши спортсменки Марина Доманцевич и Анастасия Иванова заняли 4 и 5 места соответственно.

Чемпионат Европы по легкой атлетике, который принимает Берлин, подарил нам немало приятных моментов. Так, Эльвира Герман выиграла золото в беге на 100 метров с барьерами, молодая спортсменка показала время 12,67 секунды, опередив лидеров в этой дисциплине Синди Роледер и Памелу Дуткевич. С триумфом на первенстве Старого Света Эльвиру поздравил Президент Беларуси. В финальном забеге выступила и Алина Талай, которая из-за травмы финишировать не смогла. Отметим и большой успех Максима Недосекова, который стал вице-чемпионом Европы по прыжкам в высоту. Белорусу завоевать серебряную медаль не помешали даже боли в животе, которые не позволили выспаться.

Еще одна новость - не менее важная - пришла к нам накануне: первой в истории матчевой встрече по легкой атлетике США - Европа все же быть! И, что самое приятное, пройдет это грандиозное событие в Минске! В Берлине состоялось подписание контракта между Европейской легкоатлетической ассоциацией с одной стороны и Белорусской федерацией легкой атлетики с другой, который гарантирует проведение матча Европа - США в сентябре 2019 года в Минске.

Напомним, соревнования пройдут в формате 4 х 4: в каждом виде легкоатлетической программы стороны представят по 4 лучших легкоатлета.