8 Января 2018 21:07

XIV Рождественский турнир по хоккею среди любителей на приз Президента Беларуси уже стал историей. Яркой, душевной, запоминающейся. Историей, которая положила и начало новой традиции. С января 2018 спортивные легенды и будущие звезды теперь наверняка будут встречаться на льду вместе. Ведь в этот раз на "Чижовка-Арене" юные хоккеисты соревновались одновременно со своими кумирами. Речь о финале республиканских соревнований "Золотая шайба", который проходил параллельно рождественским баталиям. В решающих матчах победили команда Главы государства и минская дружина "Медведи". На уникальной церемонии закрытия абсолютно все призеры сразу двух турниров получили свои кубки и медали, а также подарки и незабываемые эмоции. И, конечно, фото на память с Президентом и общение с Главой государства. Хоккей вновь объединил вокруг себя единомышленников и подарил в это Рождество ту волшебную, а где-то даже сказочную и неимоверно щедрую атмосферу. Об итогах и эмоциях заключительного дня соревнований новогодней недели - Станислав Липский.

Ощутить то, какой вулкан эмоций кипел внутри Даниила Позднякова, капитана столичных "Медведей", в момент вручения ему чемпионского кубка дано далеко не каждому.

И уж тем более единицам посчастливится так ярко попрощаться с любительским хоккеем.

Дело в том, что по возрасту Даниил больше не может выступать в "Золотой шайбе" - победа над "Грифонами" 4:3 в этом турнире для него стала последней. Теперь дорога нападающего лежит в профессиональный хоккей.

"Золотая шайба" - трамплин во взрослый хоккей, и не получить разгон в этом турнире просто невозможно. Президент Беларуси на церемонии награждения лично напутствует каждого призера соревнований на дальнейшие свершения, мол, раскройте свой потенциал - все в ваших руках. Однако церемонии закрытия предшествовал финальный поединок XIV Рождественского турнира, где хозяева льда 6:1 победили российскую дружину. Точку в игре поставил Александр Лукашенко с передачи Павла Белова. Команда Президента в 11-й раз стала триумфатором турнира.

Сергей Арекаев, нападающий команды России по хоккею: "Впечатления от турнира - великолепные, во-первых, встреча с ребятами, с которыми играли раньше, весело, приятно, сама организация очень хорошая - в общем, очень приятно находиться на таком турнире, все очень здорово".

Сергей Стась, защитник команды Президента Беларуси по хоккею: "Канадцы - это канадцы, а россияне - это россияне. Может, и скорость уже не та, но мышление, посмотрите, на каком уровне".

Совместное фото на память абсолютно со всеми командами - призерами двух турниров и слова благодарности лично от Главы государства здесь также звучат каждому.

И, разумеется, фото с сыном в семейную коллекцию. Кстати, именно Николай Лукашенко стал лучшим бомбардиром финального этапа "Золотой шайбы" - в его активе 9 шайб и 6 голевых передач. 10 точных бросков и 8 пасов - у самого результативного игрока Рождественского турнира - в этом году не было равных чеху Вацлаву Кралу.

Бронзовые медали Рождественского турнира в этом году завоевали хоккеисты Чехии 11:2 - трехцветные сильней дружины Объединенных Арабских Эмиратов.

Болельщикам очередной неофициальный командный чемпионат мира наверняка запомнился дебютом дружины из Китая, да и для представителей Поднебесной этот опыт тоже бесценный, ведь в Пекине пройдет Олимпиада в 2022 году.

Легендарный Фил Эспозито придал статус особый соревнованиям: мы лично взглянули на лучшего бомбардира суперсерии 1972 года.

Кроме победы, Президенту Беларуси Рождественский турнир запомнился еще и двухминутным удалением в поединке против ОАЭ, к слову, в той игре Александр Лукашенко оформил хет-трик.

А участники финала "Золотой шайбы" в своей спортивной хронике на отдельной странице напишут: "Эта вся история проходила на наших глазах. Мы были первыми, кто выступал в одно время на одном и том же льду с легендами мирового хоккея, и мы этим, безусловно, гордимся".