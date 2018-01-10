Спорт
10 Января 2018 07:02
На пути Арины Соболенко - 35-я ракетка мира Чжан Шуай
Буквально через час "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию из австралийского Хобарта, где наша теннисистка будет сражаться за выход в четвертьфинал статусного турнира WTA. Напомним, в первом круге Соболенко была сильнее Эжени Бушар - 6:4, 6:3.
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