На пути Арины Соболенко - 35-я ракетка мира Чжан Шуай

10 Января 2018 07:02

Буквально через час "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию из австралийского Хобарта, где наша теннисистка будет сражаться за выход в четвертьфинал статусного турнира WTA. Напомним, в первом круге Соболенко была сильнее Эжени Бушар - 6:4, 6:3.