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На пути Арины Соболенко - 35-я ракетка мира Чжан Шуай
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10 Января 2018 07:02

На пути Арины Соболенко - 35-я ракетка мира Чжан Шуай

Буквально через час "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию из австралийского Хобарта, где наша теннисистка будет сражаться за выход в четвертьфинал статусного турнира WTA. Напомним, в первом круге Соболенко была сильнее Эжени Бушар - 6:4, 6:3.

  

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