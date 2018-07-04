На кортах Уимблдона белоруска Вера Лапко. "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию

В эти минуты на кортах Уимблдона белоруска Вера Лапко старается преподнести вторую сенсацию на третьем в сезоне турнире Большого шлема. Соперница во втором круге - 13-я ракетка мира немка Юлия Гергес, одна из лучших теннисисток WTA в туре на сегодня. Телеканал "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию. Идет второй сет. По итогам первого сильнее Гергес, 6:2. Напомним, накануне в первом круге Вера была сильнее Кристины Макхейл.

Виктория Азаренко не смогла выйти в третий круг теннисного турнира Большого шлема Уимблдон. Сегодня белоруске противостояла восьмая ракетка мира Каролина Плишкова. В первом сете все решилось всего в одном брейке, 6:3, во втором чешской теннисистке удалось дважды взять подачу Виктории.

Успешно стартовый раунд парного мужского разряда сегодня преодолел наш Андрей Василевский, который выступает в дуэте с хорватом Антонио Санчичем. Повержены японцы Таро Даниэль и Есихито Нисиока - 6:3, 6:4, 6:4.