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На "Чижовка-Арене" проходит финал "Золотой шайбы"
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4 Января 2018 09:01

На "Чижовка-Арене" проходит финал "Золотой шайбы"

Параллельно с Рождественским турниром на "Чижовка-Арене" проходит финал "Золотой шайбы". В старшей возрастной группе соревнований среди детей и подростков сражаются восемь команд. Финальный матч юных хоккеистов 7 января пройдет перед главным поединком Рождественского турнира. Участники решающей стадии прошли суровый отбор.

  

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