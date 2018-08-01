В целом на Армейских играх белорусские военные продолжают показывать высокие результаты. После шести упражнений соревнований "Снайперский рубеж" наша сборная уверенно лидирует. Вторую и третью строчки занимают команды из России и Казахстана соответственно.

Уверенно себя чувствуют и белорусские танкисты. В десятом заезде индивидуальной гонки наша дружина снова заняла первое место, успешно поразив все мишени и уверенно обойдя сборные Сирии и Таджикистана. Добавим, в состязаниях сил специальных операций, механиков-водителей и соревновании "Воин Содружества" наши представители также входят в тройки сильнейших команд.