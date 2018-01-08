8 Января 2018 12:23

Мужская сборная Беларуси по гандболу завершает подготовку к чемпионату Европы победой над Аргентиной на международном турнире в Испании - 29:22, белорусы заняли на соревнованиях второе место, пустив вперед лишь хозяев. Континентальное первенство стартует в Хорватии уже 12 января и продлится до 28-го.