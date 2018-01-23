Морозная и снежная погода - подарок для профессиональных спортсменов и любителей

22 Января 2018 21:25

Оценить все прелести зимних видов спорта сейчас в полной мере могут и белорусы, а также гости нашей страны. Морозная и снежная погода стала настоящим подарком для ценителей активного отдыха. Во всех регионах массово заработали катки, лыжные трассы. Раздолье и для профессиональных спортсменов, и для любителей. Андрей Ястребов о зимних трендах.

Для Лизы Грудиной это первый спуск. И первый номер. Говорит, что золотой медали еще нет, но желание победить огромное.

Может быть потому, что ей всего 6 лет и она самая юная горнолыжница Могилева. И болеют за нее на открытом городском турнире пока только родители. Но уверена, что все еще впереди.

Слаломная трасса в Печерском лесопарке Могилева с почти полуметровым слоем снега в эти дни - идеальное место для спортивных баталий. Съехались любители из Витебска, Минска. Главное – скорость и без ошибок. Если бы еще и конкурс на экипировку был, определенно нашлись бы победители.

Такой ажиотаж на спортивных базах страны спровоцировала долгожданная зимняя погода. Это совсем другие эмоции и тренировки, уверяют юные спортсмены.

С теми, кто еще только начинает свое восхождение, согласны и те, кто уже был на олимпе. Среди них и известный белорусский биатлонист Сергей Новиков. Он точно знает цену настоящему снегу.

Шашлыки только что с огня, чай, блины – родители только рады аппетиту детей. И на аттракционы выстроились очереди.

Причем многолюдно в эти дни не только на базах отдыха, но и в парках. Любительский хоккей, лыжи, коньки, игры - кто дальше бросит валенки или попадет из рогатки снежком в мишень.

Парки отдыха в эти дни превращаются в настоящие спортивные площадки. Тут и сноуборды, и тюбинги, и даже снегоходы. Все для того, чтобы прочувствовать все прелести настоящей белорусской зимы.

А гродненцев в эти дни принимает "Коробчицкий" олимп. На радость всего региона – 300-метровая учебная трасса, 240-метровый тюбинговый склон. Его открытие стало настоящим праздником, совпавшим еще и с Международным днем снега. Судя по отзывам любителей активного отдыха, удался.

Ранее гродненцы успешно пополняли олимпийскую копилку страны медалями в метании молота, в марафонских забегах, художественной гимнастике, вольной борьбе и даже пулевой стрельбе. Самое время растить своих олимпийских чемпионов и в зимних видах спорта.

По прогнозам синоптиков, зима в Беларуси остается в тренде.