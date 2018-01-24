Спорт
24 Января 2018 09:09
МОК запретил болельщикам проносить на трибуны флаги стран, которые не участвуют в Олимпиаде
Таким образом, в Пхенчхане российский триколор также под санкциями. Напомним, накануне стало известно, что МОК не включил в предварительные списки участников Игр в Корее нескольких топовых российских спортсменов. Среди них биатлонист Антон Шипулин и двукратный чемпион мира, лыжник Сергей Устюгов. Оба никогда не были замешаны в допинговых или иных скандалах.
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