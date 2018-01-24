Главная>>Спорт>>МОК запретил болельщикам проносить на трибуны флаги стран, которые не участвуют в Олимпиаде
Спорт
RSS
МОК запретил болельщикам проносить на трибуны флаги стран, которые не участвуют в Олимпиаде
Скачать Поделиться

24 Января 2018 09:09

МОК запретил болельщикам проносить на трибуны флаги стран, которые не участвуют в Олимпиаде

Таким образом, в Пхенчхане российский триколор также под санкциями. Напомним, накануне стало известно, что МОК не включил в предварительные списки участников Игр в Корее нескольких топовых российских спортсменов. Среди них биатлонист Антон Шипулин и двукратный чемпион мира, лыжник Сергей Устюгов. Оба никогда не были замешаны в допинговых или иных скандалах.

  

Теги: Олимпиада 2018

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =