МОК запретил болельщикам проносить на трибуны флаги стран, которые не участвуют в Олимпиаде

24 Января 2018 09:09

Таким образом, в Пхенчхане российский триколор также под санкциями. Напомним, накануне стало известно, что МОК не включил в предварительные списки участников Игр в Корее нескольких топовых российских спортсменов. Среди них биатлонист Антон Шипулин и двукратный чемпион мира, лыжник Сергей Устюгов. Оба никогда не были замешаны в допинговых или иных скандалах.