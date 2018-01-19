МОК сократил количество российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане

20 Января 2018 09:05

Международный олимпийский комитет сократил количество российских спортсменов, которые смогут участвовать на Олимпиаде в Пхенчхане. Список уменьшили с 500 человек до 389. Об этом сообщается на сайте организации. Там также отмечается, что более 80% спортсменов из предварительного списка не участвовали в Олимпиаде-2014 в Сочи. Впрочем, окончательный состав российской сборной, которая в этом году выступит на играх под нейтральным флагом, до сих пор не утвержден.