Спорт
16 Октября 2017 12:25
Минское "Динамо" терпит поражение от команды "Сочи"
Минское "Динамо" в домашнем матче регулярного сезона КХЛ терпит поражение от команды "Сочи" - 1:3. Во втором периоде на два точных броска гостей ответил Скилли, а в концовке встречи "леопарды" отправили шайбу в пустые ворота. В 22-ух матчах "зубры" набрали 28 баллов и идут 9-ми на Западе, у восьмой команды - "Северстали" - на 4 очка больше.
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