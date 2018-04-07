Минское "Динамо" спотыкается на "Ислочи" и отстает от БАТЭ на два очка

8 Апреля 2018 12:10

Во втором туре чемпионата Беларуси "бело-синие" так и не взломали оборону команды Виталия Жуковского, 0:0.

Еще один фаворит турнира – "Шахтер" -- и вовсе проигрывает. “Горняки” на 93-й минуте пропускают от "Витебска". Победу хозяевам приносит удар бразильца Ледесмы, 2:1. 6 очков набрали только БАТЭ и "Днепр".