Сенсационную победу минского "Динамо" над питерским "Зенитом" продолжают активно обсуждать. Ответный матч уже 16 августа. И, конечно, яркие выступления наших спортсменок на чемпионате по легкой атлетике в Берлине.

Вспомним, какой была спортивная неделя, в рубрике "Матчбол". 7 наград, 3 из которых золотые. Сборная Беларуси по легкой атлетике триумфально выступила на чемпионате Европы, который проходил в Берлине. Прошлой ночью в Минск вернулась Эльвира Герман.

Именно она принесла нашей стране первое золото соревнований. В беге на 100 метров с барьерами Эльвира опередила лидеров на этой дистанции: Памелу Дуткевич, Синди Роледер и Алину Талай. С таким отличным результатом чемпионку Европы поздравил Президент Александр Лукашенко.

Еще 2 золотые награды в Берлине также на счету бегунов. Ольга Мазуренок - лучшая в марафоне. Отлично выступили в этом виде программы и остальные белоруски. Как следствие - именно наша сборная получила золото и в командном зачете. Такой результат, без преувеличения, спортивный подвиг. У Ольги во время бега открылось кровотечение, однако спортсменка не сошла с дистанции, продолжила выступление и стала лучшей в Старом Свете. С 7 наградами в общем медальном зачете Беларусь на 7-м месте.

Столичное футбольное "Динамо" и БАТЭ тем временем делают очередной шаг в сторону группового раунда Еврокубков. Невероятно, но факт - бело-голубые на восстановленном стадионе "Динамо" камня на камне не оставляют от флагмана чемпионата России - "Зенита", 4-0. Ответный матч пройдет 16 августа. Несмотря на такой результат, главный тренер "Динамо" Сергей Гуренко все же очень осторожно рассуждает о выходе в следующий раунд.

Отличный результат получает БАТЭ в первом матче против "Карабаха". В Азербайджане желто-синие не пропустили, сами отметились - победили 1-0 и уже завтра могут гарантировать себе еврокубковую осень. Начало игры в 20:00.

На этой неделе, кроме футбола, следим за теннисом. На престижном турнире в Цинциннати выступят сразу три белоруски: Виктория Азаренко, Александра Саснович и Арина Соболенко. В среду в Могилеве начнет отбор на чемпионат Европы мужская волейбольная сборная страны, а в выходные вашему вниманию этап Кубка мира по художественной гимнастике. Все это на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт, мы обязательно еще увидимся.