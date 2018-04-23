23 Апреля 2018 18:04

Теннис на прошлой неделе забрал большее количество внимания белорусских болельщиков. "Чижовка-Арена" и заполненные трибуны видели уже много ярких матчей и побед, видели и слезы после поражения. Встреча Беларуси и Словакии - это матч плей-офф за право остаться в Мировой группе Кубка Федерации. И он также войдет в историю белорусского тенниса. Рубрика Матчбол отдает внимание сегодня этому виду спорта.

Весь прошедший уикенд мы восхищались игрой женской сборной Беларуси по теннису. Все болельщики белорусского спорта помнят яркое выступление наших теннисисток в финале Кубка Федерации. К сожалению, в феврале 2018 года Саснович, Соболенко и компания не смогли выходы во второй раунд, но в играх против Словакии места в элите мы сохранили.

Это был кульминационный момент противостояния Беларусь - Словакия. Девушки доиграли до парной встречи, счет был на тот момент 2:2 после четырех матчей. И Вера Лапко с Лидией Морозовой приносят нашей команде победу.

Но это было после. Уникальность теннисного Кубка Федерации в традициях и в том, что мировой рейтинг не имеет большого значения. В начале недели теннисистки приезжают в страну, которая принимает матчи, чтобы пройти акклиматизацию - известно, что турниры проходят по всему миру. Белоруски имеют преимущество на домашних кортах. Но наши спортсменки только-только выступали на грунте, а здесь - покрытие, которое называют "хард". После - официальные пресс-конференции, где наша команда выглядит очень уверенно.

И вот затем - жеребьевка. Но несколько раз капитан сборной Словакии сделает замену в составе перед самой игрой - такое право дает регламент турнира. В итоге в первый день Александра Саснович сыграет с Яной Чепеловой и победит. А вот Арина Соболенко в напряженном матче уступит Виктории Кужмовой. По итогу дня - 1:1. Интрига сохраняется до следующих матчей.

Уже с утра следующего дня тренировки на "Чижовка-Арене". На этот раз первой выйдет Арина. Ее желание победить было очень большим, но за один вечер надо было исправить некоторые ошибки.

Арина побеждает в двух сетах. Преимущество первого номера нашей команды было чувствительным. И приходит на пресс-конференцию с отличным настроением.

И в тот момент Александра Саснович неудачно начинает свою игру. Соперница белоруски показывает, безусловно, свой лучший теннис. И Саша в результате проигрывает.

И вот самый важный момент противостояния Беларусь - Словакия. 2:2 - по результату четырех матчей, и впереди - парная встреча. На этот раз капитан команды Татьяна Пучек выставляет пару, которая и была заявлена. И Вера Лапко, и Лидия Морозова имеют опыт выступления в дуэте, но в матче за сборную Беларуси он отсутствует. Тем не менее, белоруски побеждают.

Наша команда сохраняет место в топ-8 женского мирового тенниса. То есть, в следующем году сборная станет еще сильнее и сделает шаг вперед. В финале Кубка Федерации мы уже, напомним, выступали.