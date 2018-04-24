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"Ливерпуль" крупно обыгрывает "Рому" в полуфинале Лиги чемпионов
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25 Апреля 2018 07:12

"Ливерпуль" крупно обыгрывает "Рому" в полуфинале Лиги чемпионов

Матч закончился со счетом 5:2. Еще раз команды встретятся 2 мая. А сегодня "Реал" едет в гости к "Баварии". Команды сыграют во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов. Хозяевам не помогут в этом матче четыре основных игрока, в том числе полузащитник Видаль и защитник Алаба. При этом букмекеры небольшое преимущество отдают именно Мюнхену. Прямую трансляцию матча "Беларусь 5" начнет вести в 21:30.

  

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