"Ливерпуль" крупно обыгрывает "Рому" в полуфинале Лиги чемпионов

25 Апреля 2018 07:12

Матч закончился со счетом 5:2. Еще раз команды встретятся 2 мая. А сегодня "Реал" едет в гости к "Баварии". Команды сыграют во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов. Хозяевам не помогут в этом матче четыре основных игрока, в том числе полузащитник Видаль и защитник Алаба. При этом букмекеры небольшое преимущество отдают именно Мюнхену. Прямую трансляцию матча "Беларусь 5" начнет вести в 21:30.