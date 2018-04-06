Легендарный Уле-Эйнар Бьорндален официально завершил спортивную карьеру

3 Апреля 2018 15:08

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален официально завершил спортивную карьеру. Об этом легендарный норвежец сообщил, едва сдержав слёзы, на специально организованной пресс-конференции. 44-летний биатлонист шесть раз выигрывал общий зачёт Кубка мира. Более того, он поставил рекорд по числу побед на Кубке мира. Бьорндален - самый титулованный биатлонист в истории Олимпиад и чемпионатов мира. В минувшем сезоне биатлонист не смог пробиться в состав сборной Норвегии и полетел в Пхенчхан с командой Беларуси. На протяжении всего старта Уле-Эйнар поддерживал свою супругу Дарью Домрачеву.