20 Января 2018 21:09

Медальные новости сегодня пришли и из американского Лейк-Плэсида. Анна Гуськова выигрывает серебро этапа Кубка мира и возвращает себе лидерство в общем зачете в лыжной акробатике. Кому достанется в итоге Малый хрустальный глобус, решится сегодня ночью в противостоянии белоруски и китаянки Ксю Ментао. Перед финальным этапом белоруска опережает свою соперницу на 6 баллов.

Эта медаль для Анны в нынешнем розыгрыше Кубка мира стала второй. На старте сезона Гуськова впервые в карьере выиграла золото. Более того, из пяти этапов в четырех белоруска оказывалась в суперфинале, где сражаются только 6 лучших лыжных акробаток мира. Шансы на глобус остаются и у наших мужчин. Третьим в общем зачете пока идет олимпийский чемпион Антон Кушнир. В этом сезоне он трижды поднимался на пьедестал почета: в Москве взял золото, дважды - в Китае и США - становился бронзовым призером. Четвертая позиция зачета у Максима Густика. В эти минуты наши фристайлисты вышли на первую тренировку перед заключительным этапом. В эксклюзивном интервью Агентству теленовостей своим настроением поделилась Анна Гуськова.

В ночь с субботы на воскресенье фристайлисты проведут заключительный этап сезона в Лейк-Плэсиде. Это станет контрольной проверкой сил перед Олимпийскими играми. Наши фристайлисты рассчитывают выступить в Пхенчхане максимальным составом - 4 мужчины и 3 женщины - и готовы бороться за самые высокие места. В понедельник команда возвращается в Минск.