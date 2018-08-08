Команда "Шахтер-Солигорск" может быть усилена российскими легионерами

8 Августа 2018

Команда до конца не сформирована. Возможно усиление российскими легионерами. Об этом рассказал главный тренер хоккейного клуба "Шахтер-Солигорск" Дмитрий Шульга. Накануне "кроты" в розыгрыше Кубка Руслана Салея минимально уступили молодежной сборной Беларуси 0:1. Шайбу забросил нападающий Павел Ажгирей.

Из других результатов игрового дня выделим победу минской "Юности" над гродненским "Неманом" - 1:0. Жлобинский "Металлург" на домашнем льду уступил "Молодечно" - 1:5. "Донбасс" по буллитам дожал действующего обладателя Кубка Беларуси "Гомель" - 6:5. 

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