Команда Президента Беларуси стала победительницей 14-го Рождественского турнира по хоккею среди любителей

8 Января 2018 07:03

Это 11-тый титул для дружины. А в финале "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе прошлогодние финалисты "Медведи" из Московского района Минска взяли реванш у "Грифонов".

Елена Горельчик - о самых ярких моментах спортивного уикенда.

Кто-то скажет "дежавю", но в финале "Золотой шайбы" вновь встретились две минские команды: "Грифоны", прошлогодние победители, и "Медведи". Непримиримые соперники выдали самый яркий матч турнира. "Медведи" вели 4:1, и всего 10 минут у "Грифонов", чтобы ситуацию изменить. Почти удалось, но финальная серена фиксирует счет 4:3 в пользу прошлогодних финалистов. Реванш взят.

В этом году хоккейная классика Рождественского турнира вернулась. В финале встречались команда Президента Беларуси и сборная России.

В этом матче все практически решили первые 20 минут, за которые хозяева забросили 4 безответные шайбы, а в третьем периоде все усилия гостей разбивались о непробиваемого Степана Горячевских.

Окончательный счет 6:1 установил Александр Лукашенко за 4 секунды до финальной сирены. Что произошло после, ярче всего доказывает - хоккей объединяет.

Церемония награждения стала символом преемственности поколений. На одном льду - победители и призеры двух турниров. Александр Лукашенко по очереди благодарит каждого за игру, за эмоции, за борьбу и самоотдачу. Юные хоккеисты признаются, такие моменты не забываются.

Призы лучшим по амплуа. В каждой номинации две фамилии - представители двух турниров. Символично - хоккеистов золотой шайбы награждали игроки Рождественского турнира. Лучшими вратарями стали Степан Горячевских и Дмитрий Краснухин, защитниками - Ян Голубовский и Александр Головач, нападающими - Павел Белый и Егор Рындевич, бомбардирами - Вацлав Крал и Николай Лукашенко.

Игроки разных поколений. Они едины одним - хоккеем. Говорят, эта любовь с годами не проходит.