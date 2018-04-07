Интрига года в белорусском хоккее: кто сильнее - "Юность" или "Неман"?

6 Апреля 2018 19:00

Буквально в эти минуты стартовал 6-й матч финала плей-офф Кубка Президента. В среду столичная команда после двух поражений подряд обыграла гродненский клуб, сократила счет в серии до четырех побед и вернула битву на "Чижовка-Арену". Сейчас там работает съемочная группа Агентства теленовостей. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Кристина Камыш.

Сейчас идет первый период. Сыграны 4 минуты матча. Счет открыт - 1:1. В 5-й игре финала плей-офф Кубка Президента в Гродно был аншлаг. По всем прогнозам, сегодня в Минске тоже будет много зрителей на трибунах. Болельщики, как вы видите, все еще подтягиваются. Прибыл большой десант фанатов "Немана". 500 человек. Они очень любят скандировать кричалку: "Мы хозяева "Чижовки!". И вот одна из интриг. Дело в том, что "Юность" не может победить клуб из Гродно на своем льду в плей-офф чемпионата. Как в прошлом, так и в нынешнем. Сегодня "столичные медведи" попытаются эту традицию прервать.

Счет в серии до четырех побед 3:2 в пользу "Немана". Если клуб Сергея Пушкова сегодня выигрывает, он становится обладателем кубка. И этот титул будет седьмым в истории команды. Кроме этого, в случае успеха "Неман" получит путевку в хоккейную Лигу чемпионов на следующий сезон.

И самое главное - трофей уже на "Чижовка-Арене". Наша съемочная группа первой увидела кубок. К слову, весит чаша почти 18 килограммов. Из них 10 килограммов серебра. Поэтому по регламенту трофей доставляют на решающие матчи за 2 часа до начала.

Владислав Клочков, спортивный директор Белорусской федерации хоккея: "Это сердце белорусского хоккея. Это Кубок Президента. Соответственно, он должен находиться под замком. Кубок привозится ровно за 2 часа. Выставляется на всеобщее обозрение в холле. Потом он переезжает на определенное выделенное место на объекте. Под охраной со службой сопровождения. И уже всю игру находится там. И непосредственно на вручении выносится на площадку".

Хочу напомнить, что прямую трансляцию поединка ведет телеканал "Беларусь 5". Болеем за белорусский хоккей.