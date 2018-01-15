Игры в Пхенчхане пройдут без Бьорндалена

15 Января 2018 17:03

8-кратный олимпийский чемпион не выполнил условия отбора в команду Норвегии. В этом сезоне Уле-Эйнар не поднимался выше 18-го места, и тренерский штаб решил не включать его в состав, хотя олимпийский комитет Норвегии поддерживал кандидатуру спортсмена. 27 января Бьорндалену исполнится 44 года, и он не пропускал Олимпиады, начиная с Лиллихамера в 94-м. Игры в Южной Корее стали бы для супруга Дарьи Домрачевой седьмыми.

Не поедет в Пхенчхан и одна из лучших биатлонисток планеты Габриэла Коукалова. У нее другая причина: проблемы со здоровьем. Из-за травмы икроножной мышцы чешка не выступала в текущем сезоне. При этом Коукалова резко выступала за отстранение от Олимпиады сборной России. У Габриэлы есть два олимпийских серебра и одна бронза.