30 Декабря 2017 21:07

А мы в преддверии праздников продолжаем подводить итоги года, вспоминая, чем запомнился белорусам 2017-й. Сегодня пролистаем спортивную хронику. Триумфальное возвращение Дарьи Домрачевой на лыжню и последующие за этим успехи женской биатлонной команды, сверхэмоциональный финал теннисного Кубка Федерации на "Чижовка-Арене", масштабная подготовка ко II Европейским играм и очередная возможность провести в Минске чемпионат мира по хоккею, точка в громком деле о договорных матчах в футболе и, конечно же, допинговый скандал в России, который запретил нашим восточным соседям отправиться на зимнюю Олимпиаду под своим флагом. Год - более чем насыщенный, но все же мы попытались его самые яркие события вместить в следующие 4 минуты. Итак, год 2017-й спортивный - прямо сейчас в обзоре Станислава Липского (видео).