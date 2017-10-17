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17 Октября 2017 17:50

Гандбол. SEHA-лига. БГК им. Мешкова - "Воеводина". Прямой эфир на нашем сайте 18 октября в 18:00

Для поклонников гандбола 18 октября официальный сайт медиахолдинга www.tvr.by в прямом эфире будет транслировать игру очередного тура SEHA-GAZPROM LEAGUE между БГК имени А. П. Мешкова и сербской "Войводиной". Начало игры - в 18:00. 
  

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