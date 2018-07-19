Футбольные еврокубки возвращаются в Беларусь

Сразу два клуба проведут сегодня ответные матчи стартового квалификационного раунда Лиги Европы. В 18:00 "Динамо-Минск" встретится с ирландским "Дерри-Сити". Встреча пройдет на обновленном стадионе "Динамо". Последний раз бело-голубые выходили на поле арены в 2012 году. Первый поединок этих команд, напомним, завершился победой минчан на выезде - 2:0. Прямая трансляция минского матча начнется на "Беларусь 5" в 17:55.

Следом большой футбол переместится в Солигорск. Ответный матч аналогичной стадии Лиги Европы проведет и "Шахтер". В гости к «горнякам» приедет валлийский "Коннас-Ки". Поединок начнется в 20:00. Трансляция также в прямом эфире "Беларусь 5".